Узнать и обезвредить

По статистике, ежесекундно 94 абонента получают телефонный звонок от мошенников. За сутки цифра превышает 8 миллионов! Аферисты выманивают деньги под разными предлогами, причем теперь в ходу появились новые схемы, о которых рассказали эксперты Aif.