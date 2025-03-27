Поздравляю свою супругу Турсунбаеву Татьяну Александровну 🌸🌸🌸 С днем рождения, дорогая И любимая жена! Нет тебя милей на свете, Ведь такая ты одна.
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Поздравляю свою супругу Турсунбаеву Татьяну Александровну 🌸🌸🌸 С днем рождения, дорогая И любимая жена! Нет тебя милей на свете, Ведь такая ты одна.