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МОСИНФОРМ

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Почти 600 млн поездок совершили пассажиры поездов МЖД с начала года

Почти 600 млн поездок совершили пассажиры поездов МЖД с начала года

Пассажиры совершили 598,7 миллиона поездок на инфраструктуре Московской железной дороги за январь — сентябрь 2026 года.

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