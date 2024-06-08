Экс-глава "Нафтогаза" допустил, что многие украинцы уедут из-за энергодефицита

ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко Для многих жителей Украины удары по энергетической инфраструктуре страны кажутся страшнее боевых действий, из-за чего они с большой вероятностью могут покинуть страну, заявил в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда" бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.