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Пожар или беспилотник? Пулково закрыли на полтора часа

Пожар или беспилотник? Пулково закрыли на полтора часа

Работу аэропорта Пулково ограничили на полтора часа, сейчас он вновь работает в штатном режиме. Изначально СМИ предположили, что воздушную гавань закрыли из-за произошедшего неподалеку пожара: ангар в промзоне на Волхонском шоссе загорелся на площади 1 тыс.

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