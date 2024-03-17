Пожар или беспилотник? Пулково закрыли на полтора часа

Работу аэропорта Пулково ограничили на полтора часа, сейчас он вновь работает в штатном режиме. Изначально СМИ предположили, что воздушную гавань закрыли из-за произошедшего неподалеку пожара: ангар в промзоне на Волхонском шоссе загорелся на площади 1 тыс.