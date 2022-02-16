Крупнейший авиаперевозчик Японии столкнулся со сбоем в системе регистрации на рейсы

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines (JAL) в среду столкнулся со сбоем, из-за которого пассажиры не могут воспользоваться системой автоматической регистрации на рейсы.
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