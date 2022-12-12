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Рафаэль Варан: «Гризманн крайне важен для Франции. Он знает, как управлять темпом, и просто выбором позиции позволяет нам ускорить или замедлить игру»

Рафаэль Варан: «Гризманн крайне важен для Франции. Он знает, как управлять темпом, и просто выбором позиции позволяет нам ускорить или замедлить игру»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился мнением о форварде Антуане Гризманне. «Роль Гризманна немного изменилась.

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