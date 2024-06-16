Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

У берегов Йемена произошло очередное нападение на судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС) на странице в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 15 июня.
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