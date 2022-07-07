Военное обозрение

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Украинские военные жалуются на то, что жители Донбасса не воспринимают их как защитников

Украинские военные жалуются на то, что жители Донбасса не воспринимают их как защитников

Украинские боевики, находящиеся в Артёмовске (Бахмуте) и Славянске, в социальных сетях и мессенджерах пишут о том, что они «не доверяют местному населению».

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