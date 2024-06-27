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BAZA: после атаки беспилотников на Редкинском заводе под Тверью начался пожар

BAZA: после атаки беспилотников на Редкинском заводе под Тверью начался пожар

В ночь на 27 июня над Тверской областью сбили четыре БПЛА.По данным правительства Тверской области, ночью и рано утром над регионом средствами ПВО было сбито четыре беспилотника.

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