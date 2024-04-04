Politico: у ВСУ нет ничего, что могло бы помочь справиться с Россией

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что сейчас ни у Киева, ни у его союзников нет техники, которая могла бы помочь украинским военным изменить ситуацию в свою пользу на поле боя.
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