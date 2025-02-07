Мужская поддержка была бы кстати: что Лариса Долина думает насчет четвертого брака

СМИ пишут: 13-летняя внучка Ларисы Долиной намерена отказаться от фамилии бабушки. Из-за чего она пошла на этот шаг? И как к решению Александры отнеслась сама певица? Почему народная артистка РФ вдруг заговорила о пополнении в семье? Что 69-летняя знаменитость думает насчет четвертого замужества? И удалось ли ей отстоять свою квартиру у мошенников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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