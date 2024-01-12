Сотрудники SpaceX впервые передали текстовые сообщения через Starlink

Сотрудники SpaceX впервые передали текстовые сообщения через спутники Starlink / © SpaceX В начале января SpaceX запустила на орбиту небольшую группировку, состоящую из шести модифицированных спутников миссии Starlink-7.
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