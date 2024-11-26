EnvPol: микропластик и ПФАС вместе более ядовиты, чем по отдельности

Британские ученые из Бирмингемского университета выяснили, что пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) и микропластик обладают синергетическим эффектом, который делает оба вида веществ более токсичными в сочетании друг с другом.
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