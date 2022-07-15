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Академик Мельниченко рассказала, каких опухолей эндокринной системы не надо бояться

Академик Мельниченко рассказала, каких опухолей эндокринной системы не надо бояться

Успешнее всего излечивается папиллярный рак щитовидной железы. Об этом "Газете.Ru" рассказала академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора "НМИЦ эндокринологии" по научной работе Галина Мельниченко.

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