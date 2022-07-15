Академик Мельниченко рассказала, каких опухолей эндокринной системы не надо бояться

Успешнее всего излечивается папиллярный рак щитовидной железы. Об этом "Газете.Ru" рассказала академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора "НМИЦ эндокринологии" по научной работе Галина Мельниченко.
Успешнее всего излечивается папиллярный рак щитовидной железы. Об этом "Газете.Ru" рассказала академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора "НМИЦ эндокринологии" по научной работе Галина Мельниченко.
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