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Аресты чиновников после победы Путина на выборах продолжаются. Счёт пошёл на десятки

Аресты чиновников после победы Путина на выборах продолжаются. Счёт пошёл на десятки

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 29 марта мы выпустили материал с обзором арестов чиновников различных рангов.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Может не расстрельную статью, а другой метод. Чиновников, в том числе и силовиков, сажать за коррупцию на общую зону.
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47 мин.
НФ
Наталка Фомина
Лёд тронулся.....
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20 мин.
вп
валентина пожиленко
Зазвездившиеся от собственной значимости чиновники, пренебрежительно относятся к людям, а посему хочется надеяться, что после «чистки», оставшиеся будут вести себя скромно и прилично.
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9 мин.

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