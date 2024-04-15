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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Иран и Израиль быстренько повоевали

Иран и Израиль быстренько повоевали

Ну что, Иран и Израиль быстренько повоевали, каждая сторона зафиксировала безоговорочную победу. И раз так, то Израиль даже открыл аэропорты.

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Комментарии
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Федор Родников
Зря радуетесь ослаблению США ибо может получиться как с развалом СССР и даже хуже-тогда Запад радовался своей победе над соц.лагерем и в результате появилось множество недогосударств с завышенными амбициями,а сейчас с падением гегемона может начаться абсолютная анархия и все начнут воевать против всех,припоминая какие-то мелкие обиды по типу-&quot;твой дед мою бабку....&quot;
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