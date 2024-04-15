Иран и Израиль быстренько повоевали

Федор Родников

Зря радуетесь ослаблению США ибо может получиться как с развалом СССР и даже хуже-тогда Запад радовался своей победе над соц.лагерем и в результате появилось множество недогосударств с завышенными амбициями,а сейчас с падением гегемона может начаться абсолютная анархия и все начнут воевать против всех,припоминая какие-то мелкие обиды по типу-"твой дед мою бабку...."