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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василиса Кагановская: «В первую очередь думаю о чистом прокате. Место – это приз за твою работу, на что откатал, то и получил»

Танцевальный дуэт получил 81,51 балла за прокат ритм-танца и занимает промежуточное первое место. – Чувствуете себя фаворитами? Василиса Кагановская: В плане публики, судей или чего? – Считаете себя претендентами на первое место? Кагановская: Не знаю, сейчас все откатают и посмотрим, какое место займем.

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