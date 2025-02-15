Василиса Кагановская: «В первую очередь думаю о чистом прокате. Место – это приз за твою работу, на что откатал, то и получил»

Танцевальный дуэт получил 81,51 балла за прокат ритм-танца и занимает промежуточное первое место. – Чувствуете себя фаворитами? Василиса Кагановская: В плане публики, судей или чего? – Считаете себя претендентами на первое место? Кагановская: Не знаю, сейчас все откатают и посмотрим, какое место займем.