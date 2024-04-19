Число новых клиентов Netflix в 1 квартале оказалось выше прогнозов

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил о своем лучшем начале года с 2020 года – число новых клиентов оказалось лучше средних ожиданий аналитиков благодаря большому количеству оригинальных программ и ужесточению политики в отношении обмена паролями, пишет Bloomberg.
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