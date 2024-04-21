СВО: задачи новой группировки российских войск «Север»

В ходе СВО российской зоной безопасности должна стать вся Украина. Решая задачи демилитаризации в глубине территории, подконтрольной киевскому режиму, ВС РФ нельзя оставлять без присмотра такую «занозу» как Харьков, другие крупные города северной Украины.