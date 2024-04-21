СВО: задачи новой группировки российских войск «Север»

В ходе СВО российской зоной безопасности должна стать вся Украина. Решая задачи демилитаризации в глубине территории, подконтрольной киевскому режиму, ВС РФ нельзя оставлять без присмотра такую «занозу» как Харьков, другие крупные города северной Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии