Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    К этим трем ещё зачинщика не хватает, мистера Горби. Хотя они все уже на том свете, и должны были бы подвергнуты суду...Песков: роль Ельц...
  • Руслан Техажев
    Ну так пусть Рахмон и решает свои проблемы с англича нами, нафига нас пугать его дружбой с ними Россию? И подарок ему..."Известия": Брита...
  • Михаил Еграшин
    Было такое с нашим прапорщиком из 201-й дивизии, Героем России, который гражданство получить не мог.Депутат Хинштейн:...

Оппозиция ФРГ попросила Сунака надавить на Шольца для поставок Taurus Украине

Оппозиция ФРГ попросила Сунака надавить на Шольца для поставок Taurus Украине

Фракция немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) перед встречей Олафа Шольца с премьером Британии Риши Сунаком призвала последнего надавать на немецкого коллегу в вопросе поставок ракет Taurus Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх