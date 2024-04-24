Оппозиция ФРГ попросила Сунака надавить на Шольца для поставок Taurus Украине

Фракция немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) перед встречей Олафа Шольца с премьером Британии Риши Сунаком призвала последнего надавать на немецкого коллегу в вопросе поставок ракет Taurus Украине.
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