Получается, это поражение. Глобальная проблема СВО вскрылась в 18:41

Неожиданные выводы можно сделать из логики украинских властей. Судя по тому, как и трактуют гипотетическую заморозку конфликта Москвы и Киева украинские инсайдеры, она может оказаться поражением для Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии