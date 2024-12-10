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Царьград

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Получается, это поражение. Глобальная проблема СВО вскрылась в 18:41

Неожиданные выводы можно сделать из логики украинских властей. Судя по тому, как и трактуют гипотетическую заморозку конфликта Москвы и Киева украинские инсайдеры, она может оказаться поражением для Зеленского.

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