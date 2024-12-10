Предвестие конца: что сулит Украине падение флага с монумента «Родина-мать»

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Известный астролог Павсекакий Богданов объяснил, почему падение украинского флага с монумента «Родина-мать» является знаковым предостережением о скорых потрясениях для государства.
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