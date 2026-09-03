Алексей Чумаков, Mia Boyka, Диана Гурцкая и другие звезды встретили День знаний в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце прошел большой праздничный концерт. предоставлено Пресс-службойВ Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт «День знаний», который собрал на одной сцене популярных артистов, юных исполнителей и зрителей всех поколений.
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