Алексей Чумаков, Mia Boyka, Диана Гурцкая и другие звезды встретили День знаний в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце прошел большой праздничный концерт. предоставлено Пресс-службойВ Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт «День знаний», который собрал на одной сцене популярных артистов, юных исполнителей и зрителей всех поколений.