28 июля (15 июля по юлианскому календарю, то есть по старому стилю) в соответствии с древней русской народной традицией отмечается день Бога Удрзеца (образ «Уд» это крепкие связи, отсюда и удилище, узы, а «Рзец» это резец, то есть обрывание-обрезание жизненных нитей-связи у человека в том чиле и между физическим телом и душой).