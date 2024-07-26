28 июля (15 июля по юлианскому календарю, то есть по старому стилю) в соответствии с древней русской народной традицией отмечается день Бога Удрзеца (образ «Уд» это крепкие связи, отсюда и удилище, узы, а «Рзец» это резец, то есть обрывание-обрезание жизненных нитей-связи у человека в том чиле и между физическим телом и душой).
День Бога Удрзеца
Комментарии
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Ан ШХ
Удо - мужской детородный орган, от того и удило.
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15 час.
Ан ШХ
28 число ещё и официальный день крещения Руси, да ещё и день моего рождения... точно работать не буду! 😀
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15 час.
Ан ШХ
Интересный миф в красивой литературной обёртке, а усы с бородой то седые, то чёрные - это нормально, это просто фотографии разного возраста. Наверняка есть и фото в младенчестве.
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15 час.
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