Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Воровство во время СВО - смертная казнь!!! Иванов вместе англичанами зарабатывал на военных СВО! Пусть отправляется на передовую- раз он заслуженный генерал!!

Вот кто наносит вред страшный - взяточники и казнокрады. А не такие, как Кирилл Украинцев, Екатерина Фатьянова или члены уфимского кружка марксистов.

СП

Светлана Позднякова

Просто уму непостижимо,что твориться у нас в стране?????Богатейшая природными ресурсами,умами,духовностью!!И разворованная вот такими подобными нуворишами!!!Совсем простые люди собирают на СВО,чтобы защитить и этих же подлецов…. Собираются деньги больным детям ….Когда же нажрутся все подобные подонки,сколько же им нужно??Господи,Пусть покарает твоя рука всех этих тварей,которые обнаглели и зажрались!!!!