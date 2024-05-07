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Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Герой ЛНР и ДНР, опальный замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку. И это не шутка, а реальное ходатайство по делу.

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Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
Воровство во время СВО - смертная казнь!!! Иванов вместе англичанами зарабатывал на военных СВО! Пусть отправляется на передовую- раз он заслуженный генерал!!
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23 час.
Алеся Ясногорцева
Вот кто наносит вред страшный - взяточники и казнокрады. А не такие, как Кирилл Украинцев, Екатерина Фатьянова или члены уфимского кружка марксистов.
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23 час.
СП
Светлана Позднякова
Просто уму непостижимо,что твориться у нас в стране?????Богатейшая природными ресурсами,умами,духовностью!!И разворованная вот такими подобными нуворишами!!!Совсем простые люди собирают на СВО,чтобы защитить и этих же подлецов…. Собираются деньги больным детям ….Когда же нажрутся все подобные подонки,сколько же им нужно??Господи,Пусть покарает твоя рука всех этих тварей,которые обнаглели и зажрались!!!!
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17 час.

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