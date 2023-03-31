"Ъ": российского офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию

Офицер из России обвиняется в том, что из-за своих действий он не смог предотвратить нападение украинских войск на российскую территорию, которое сопровождалось массовой гибелью и ранениями военных и уничтожением и повреждением боевой техники.
Офицер из России обвиняется в том, что из-за своих действий он не смог предотвратить нападение украинских войск на российскую территорию, которое сопровождалось массовой гибелью и ранениями военных и уничтожением и повреждением боевой техники.
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