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"Ъ": российского офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию

"Ъ": российского офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию

Офицер из России обвиняется в том, что из-за своих действий он не смог предотвратить нападение украинских войск на российскую территорию, которое сопровождалось массовой гибелью и ранениями военных и уничтожением и повреждением боевой техники.

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