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Неизвестные украли картины из музея Ренуара во Франции

Неизвестные украли картины из музея Ренуара во Франции

Во Франции неизвестные проникли в музей импрессиониста Пьера Огюста Ренуара и украли картины. Об этом сообщают местные СМИ.

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