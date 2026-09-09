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Царьград

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В России могут поднять пенсии до 60 тысяч рублей. Делягин убеждён: "Это несложно. Деньги есть"

В России могут поднять пенсии до 60 тысяч рублей. Делягин убеждён: "Это несложно. Деньги есть"

В России могут поднять пенсии до 60 тысяч рублей. Делягин убеждён, что, по крайней мере, все возможности для этого есть: "Это несложно.

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