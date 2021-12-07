"Стягивается кольцо отчаяния": названы самые опасные и негативные дни в декабре 2021 года

Астрологи назвали четыре самых важных дня в декабре 2021 года, когда нужно быть максимально осторожными и следить за всем, что происходит вокруг.
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