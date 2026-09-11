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ПВО России за ночь сбили 777 украинских дронов

ПВО России за ночь сбили 777 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило, что беспилотники были сбиты над 14 регионами страны и акваториями Черного и Каспийского морей.

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