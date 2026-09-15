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Сафонов, Соболев, Батраков, Головин, Миранчук, Тюкавин, Умяров, Глушенков, Кисляк – в составе сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией

Объявлен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре и октябре. В ближайшую паузу на матчи сборных команад Валерия Карпина проведет три BetBoom товарищеских матча – с Ираном 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.

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