Сафонов, Соболев, Батраков, Головин, Миранчук, Тюкавин, Умяров, Глушенков, Кисляк – в составе сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией

Объявлен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре и октябре. В ближайшую паузу на матчи сборных команад Валерия Карпина проведет три BetBoom товарищеских матча – с Ираном 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.