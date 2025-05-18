Мотоцикл разбился в Петрозаводске

Авария с участием мотоциклиста произошла в Петрозаводске в субботу, 17 мая. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и КарелииПодслушано у водителей Птз и Карелии«.
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