В ВСУ пожаловались, что треть получаемых беспилотников плохо работает

ВАШИНГТОН, 17 мая, ФедералПресс. Чуть меньше половины БПЛА, поставляемых Украине, плохо работает. Об этом сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников в ВСУ.
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