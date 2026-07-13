ВСУ атаковали предприятия в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Краснодарский край. Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона, в Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий, а в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия.