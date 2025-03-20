Сенатор Кисляк прокомментировал переговорный процесс РФ и США

На будущей встрече представителей РФ и США может быть немало вопросов, которые потребуют проработки, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
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