Бывший коллега назвал командующего Вооруженными силами Украины Ишкулова жестоким и агрессивным

Бывший коллега командующего Вооруженными силами Украины Эмиля Ишкулова, который находится под судом за нападение на Курскую область, описал своего товарища как жесткого, агрессивного человека, "одержимого" рукопашным боем и стрельбой.
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