Ствольный грех: раскрыты цепочки поставок нелегального оружия с Украины в Европу

Нелегальная торговля оружием на Украине полностью контролируется международной оргпреступностью при спонсорстве Запада, заявила «Известиям» Юлия Жданова, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.