Депутаты Госсовета РТ присоединились к благотворительной акции «Эстафета памяти»

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и сотрудники Аппарата парламента присоединились к благотворительной акции «Эстафета памяти», передав однодневный заработок на восстановление заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
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