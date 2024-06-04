На отключение электричества в областном онкодиспансере пожаловались жители Актау

Пациенты, которые пришли на обследование, отмечают, что вынуждены были ждать возле кабинета несколько часов, а в итоге им объявили, что из-за отсутствия электричества обследование на аппаратах сделать невозможно.
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