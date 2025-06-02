Бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что возможные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стратегические объекты России не должны стать поводом для политиков в Германии потребовать предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии