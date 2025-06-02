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В Германии раскрыли последствия передачи дальнобойных ракет Украине

В Германии раскрыли последствия передачи дальнобойных ракет Украине

Бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что возможные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стратегические объекты России не должны стать поводом для политиков в Германии потребовать предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

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