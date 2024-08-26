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NASA отказалась от сотрудничества с Boeing ради спасения астронавтов с МКС

По репутации американской корпорации Boeing, похоже, нанесен последний, смертельный удар. Агентство NASA отказалось сотрудничать с авиастроительным гигантом и вместо этого решило работать с его главным конкурентом – компанией SpaceX.

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