7 июня в хуторе Деминском состоится открытие Уличного Кинотеатра! Вас ждёт поток впечатлений с зажигательным ведущим Сергеем Гусевым: 💦 Пенная вечеринка — погрузитесь в вихрь беззаботного веселья! 🌈 Разноцветные краски Холли — создадим настроение лета своими руками! 🎤 Караоке-челлендж и интерактивные конкурсы с аниматорами! 🧚 Конкурс на звание самого лучшие персонажа из советского кино, превратись в этот вечер в Шурика или в Нину из кинофильма "Кавказская пленница".