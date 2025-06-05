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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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7 июня в хуторе Деминском состоится открытие Уличного Кинотеатра

7 июня в хуторе Деминском состоится открытие Уличного Кинотеатра! Вас ждёт поток впечатлений с зажигательным ведущим Сергеем Гусевым: 💦 Пенная вечеринка — погрузитесь в вихрь беззаботного веселья! 🌈 Разноцветные краски Холли — создадим настроение лета своими руками! 🎤 Караоке-челлендж и интерактивные конкурсы с аниматорами! 🧚 Конкурс на звание самого лучшие персонажа из советского кино, превратись в этот вечер в Шурика или в Нину из кинофильма "Кавказская пленница".

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