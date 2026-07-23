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460 серий и армия фанатов: чем интересен турецкий сериал «Невеста», ставший большим хитом

460 серий и армия фанатов: чем интересен турецкий сериал «Невеста», ставший большим хитом

За два года многосерийная мелодрама собрала миллионы поклонников. «Невеста», 2024 — настоящее время кадр из сериалаТурецкий сериал «Невеста» выходит с 2024 года, уже насчитывает более 460 серий и три сезона.

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