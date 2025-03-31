Вброс о подготовке Зеленским выборов на Украине уже этим летом – что за ним стоит?

Журнал The Economist утверждает, со ссылкой на свои источники в Киеве, что возможные президентские выборы на Украине становятся всё более реальными — несмотря на войну, сомнения Запада и риски внутренней дестабилизации.
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