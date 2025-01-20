На ЮБК демонтируют оборудование, незаконно размещённое на троллейбусных опорах

Фото: пресс-служба Минтранса РКС 27 по 31 января сотрудники ГУП РК «Крымтроллейбус» будут проводить работы по демонтажу оборудования, кабельных линий, незаконно размещённых на опорах контактной сети предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии