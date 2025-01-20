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Крымское информационное агентство

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На ЮБК демонтируют оборудование, незаконно размещённое на троллейбусных опорах

На ЮБК демонтируют оборудование, незаконно размещённое на троллейбусных опорах

Фото: пресс-служба Минтранса РКС 27 по 31 января сотрудники ГУП РК «Крымтроллейбус» будут проводить работы по демонтажу оборудования, кабельных линий, незаконно размещённых на опорах контактной сети предприятия.

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