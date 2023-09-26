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Стенды с легендами и исследованиями установили на севере Ольхона

На самом популярном маршруте Прибайкальского нацпарка, ведущем к мысу Саган-Хушун, установлены 16 новых стендов, посвящённых местам и объектам, исследованиям и легендам северной оконечности Ольхона, сообщает пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье.

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