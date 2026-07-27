71% нижегородцев поддержали зачёт лучшего балла ЕГЭ

Большинство жителей Нижнего Новгорода положительно восприняли инициативу депутата Сергея Миронова, который предложил при пересдаче Единого государственного экзамена засчитывать наилучший результат, а не последний.
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