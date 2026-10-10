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Трамп заявил о быстром приближении урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о быстром приближении урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается и приближается в быстром темпе.

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