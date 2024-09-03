Сборы неигрового фильма «Огненный лис» превысили 85 млн рублей

Кассовые сборы фильма «Огненный лис», съемки которого прошли в Кроноцком заповеднике на Камчатке, превысили 85 млн рублей, рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии