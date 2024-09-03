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Газета «Культура»

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Сборы неигрового фильма «Огненный лис» превысили 85 млн рублей

Сборы неигрового фильма «Огненный лис» превысили 85 млн рублей

Кассовые сборы фильма «Огненный лис», съемки которого прошли в Кроноцком заповеднике на Камчатке, превысили 85 млн рублей, рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

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